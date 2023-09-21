Игрок сборной России рассказал об алкогольном сюрпризе от Карпина

«Я был в заявке в матчах против Словакии и Словении. После победы в Мариборе Валерий Георгиевич сказал, что нам сейчас подвезут сюрприз. И вдруг в раздевалку заносят ящик колы и ящик пива. Все были немного в шоке — учитывая, как Карпин относится к весу и сахару», — сказал Адамов.