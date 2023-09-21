Футболист «Динамо»: «Половина команды латиносов»

Футболист «Динамо» Лещук: «Половина команды латиносов, скоро уже мы будем чувствовать себя как в гостях»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил «Матч ТВ», что новички команды легко адаптируются в клубе, так как многие футболисты «бело голубых» из Латинской Америки.
В летнее трансферное окно состав «Динамо» пополнил Хорхе Карраскаль (Колумбия), Бителло (Бразилия), Луис Чавес (Мексика). Также в столичной команде играют Диего Лаксальт и Николас Маричаль (оба — Уругвай), Фабиан Бальбуэна и Роберто Фернандес (оба — Парагвай).
— «Краснодар» сейчас занимает промежуточное первое место в чемпионате, «Динамо» отстает на три очка. Вы показали, что можете играть, как минимум, на равных. Это обнадеживает на борьбу за чемпионство?
— Я — сторонник того, чтобы не думать о чемпионстве, а о ближайшей игре. В конце чемпионата будет видно. В целом, думаю, что не только матч против «Краснодара», но и любая наша игра демонстрирует то, что мы набираем форму, довольно неплохо играем. Есть небольшие шероховатости с реализацией и игрой в обороне, в основном на последних минутах, но это все поправимо. Сейчас чемпионат достаточно ровный, если мы прибавим, то можно будет говорить о высоких местах.
— Как проходит адаптация новых футболистов в команде: Бителло, Карраскаль, Чавес?
— Они приехали будто к себе домой (смеется). Половина команды латиносов, своя атмосфера. Скоро уже мы (российские футболисты «Динамо») будем чувствовать себя как в гостях, — сказал Лещук «Матч ТВ».