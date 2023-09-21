Футболист «Динамо»: «Половина команды латиносов»

— Я — сторонник того, чтобы не думать о чемпионстве, а о ближайшей игре. В конце чемпионата будет видно. В целом, думаю, что не только матч против «Краснодара», но и любая наша игра демонстрирует то, что мы набираем форму, довольно неплохо играем. Есть небольшие шероховатости с реализацией и игрой в обороне, в основном на последних минутах, но это все поправимо. Сейчас чемпионат достаточно ровный, если мы прибавим, то можно будет говорить о высоких местах.