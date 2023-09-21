Бубнов высказался о проблемах «Зенита» после матча с «Ахматом» в Кубке России

«Зенит» в матче Кубка России выставил против «Ахмата» игроков ротации. И если сравнивать ближайший резерв со спартаковским, то у москвичей подобная ротация получается удачнее. Обращает на себя внимание, что усиление красно-белых в кубковом матче принесло результат — Промес и Мартинс помогли разгромить соперника. А зенитовские лидеры, выйдя на поле, не помогли прибавить. После первого тайма команда Сергея Семака выигрывала, а отдельный второй тайм проиграла.



Какой бы ни была у «Зенита» ротация, класс есть класс. Тем более и соперник не выпустил некоторых своих лидеров в старте. Уступая 0:2, команда из Санкт-Петербурга смогла не только счёт сравнять, но и вперёд выйти. Тут даже немного удивляет, что «Ахмат» не сломался после этого, нашёл в себе возможности после 2:3 снова сравняться в счёте, а ведь у гостей уже на поле в тот момент было много футболистов основы. Для грозненцев результат в отдельной встрече, безусловно, хороший — по игре, да и по счёту в основное время они не уступили, сражаясь с чемпионом.



Для Семака такой результат — это повод для размышлений. «Зенит» много пропустил — три мяча для них, это много. У клуба есть возможности сделать так, чтобы скамейка была сильная, раньше так и было в принципе. Наверняка тренерский штаб и руководство сделают выводы. Если говорить о турнирной ситуации, то матч был для обеих команд важен. И, пожалуй, гости здесь больше преуспели — они приблизились к «Балтике» и имеют неплохие шансы закончить групповой этап на первом месте. В крайнем случае в заключительном матче выставят основу. А вот «Ахмату» теперь предстоит побороться с «Крыльями Советов», чтобы вообще не покинуть турнир», — приводит слова Бубнова Sportbox.