Карпина оштрафовали за выход на поле

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на 30 тыс. рублей за выход на поле. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц .

"Выход из технической зоны с выходом на поле главного тренера Карпина. Карпин оштрафован на 30 тыс. рублей, футбольный клуб "Ростов" оштрафован на 20 тыс. рублей, потому что был выход на поле", - сказал Григорьянц.

16 сентября "Ростов" на выезде сыграл вничью с калининградской "Балтикой" со счетом 2:2. В первом тайме Карпин заметил, что в игре оказался второй мяч, вышел на поле и выбил его, после чего сразу вернулся в техническую зону.