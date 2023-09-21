Черчесов объяснил уход из «Ференцвароша»

«Есть часть профессии. После такого поражения никто тебе «спасибо» говорить не будет, и ты это знаешь. Другое дело, что поражения бывали уже не раз и как у игрока, и как у тренера. И после любого большого поражения мы становились только сильнее», – приводит слова Черчесова «Матч ТВ».