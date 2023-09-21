Черчесов объяснил уход из «Ференцвароша»
Экс-главный тренер сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал свою отставку из венгерского клуба.
19 июля руководство «Ференцвароша» уволило 60-летнего специалиста. Это произошло после того, как «Фради» уступили дома фарерской команде «КИ Клаксвик» со счетом 0:3 и вылетели в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«Есть часть профессии. После такого поражения никто тебе «спасибо» говорить не будет, и ты это знаешь. Другое дело, что поражения бывали уже не раз и как у игрока, и как у тренера. И после любого большого поражения мы становились только сильнее», – приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша» в декабре 2021 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Венгрии и один раз выиграла Кубок страны.
Во время работы в сборной России Черчесов смог вывести команду в 1/4 финала чемпионата мира. Он был отправлен в отставку после того, как россияне заняли последнее, четвертое место на Евро-2020 в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.