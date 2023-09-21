В ОАЭ рассказали, как восприняли переход полузащитника Бакаева из «Зенита»
Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе рассказал об отношении к переходу в команду российского полузащитника Зелимхана Бакаева из санкт-петербургского «Зенита».
«Бакаева отлично приняли в команде. Его адаптация идет очень хорошо. Но пока неизвестно, когда именно состоится его дебют. У нас не было никаких сомнений или опасений при подписании Зелимхана. То, что сейчас кто-то отказывается от футболистов из России — совершенно неправильно, потому что спорт облегчает жизнь и позволяет сотрудничать со всеми», — приводит слова Алхнайе Sport24.
О переходе Бакаева из «Зенита» в «Аль-Вахду» стало известно в середине сентября. Выбор нового клуба для полузащитника был обусловлен тем, что трансферное окно в арабском футболе оставалось открытым. 19 сентября «Зенит» подтвердил переход Бакаева в «Аль-Вахду».
По договору аренды Бакаев должен будет отыграть в «Аль-Вахде» один сезон. У арабского клуба не будет права выкупа российского футболиста, ему придется вернуться в «Зенит» следующим летом.
27-летний Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» в июле 2022 года на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает Бакаева в 2,5 млн евро.
В нынешнем сезоне Бакаев успел провести 8 матчей за «Зенит», проведя на поле 264 минуты. Полузащитник сделал 1 ассист.