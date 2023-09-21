В ОАЭ рассказали, как восприняли переход полузащитника Бакаева из «Зенита»

«Бакаева отлично приняли в команде. Его адаптация идет очень хорошо. Но пока неизвестно, когда именно состоится его дебют. У нас не было никаких сомнений или опасений при подписании Зелимхана. То, что сейчас кто-то отказывается от футболистов из России — совершенно неправильно, потому что спорт облегчает жизнь и позволяет сотрудничать со всеми», — приводит слова Алхнайе Sport24.