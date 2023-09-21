Президент РПЛ выразил надежду на отмену дневных матчей Кубка России

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что надеяться, что матчи в дневное время в рамках Кубка России с участием клубов высшего дивизиона чемпионата России будут отменены, начиная со следующего сезона.

«Мы обсуждали с клубами РПЛ инициативу о переносе игр Кубка России. Было коллективное письмо, со мной согласовывали, потом совещание проводил Российский футбольный союз. Все высказались, но пока возможности поменять нет. Надеюсь, что в следующем году мы не будем играть днем», - приводит слова Алаева ТАСС.

С сезона-2022/2023 сетка Кубка России делится на две части – Путь РПЛ и Путь регионов. В верхней ее части выступают клубы высшего дивизиона, которые сначала проходят через групповой этап, игры которого проходят по будням в середине недели.

Матчи с участием клубов РПЛ начинаются в дневное время из-за согласования с УЕФА, целью которого является разнос показа игр российских команд со встречами еврокубков, которые также проходят по будням.