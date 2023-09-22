Литвинов рассказал, что сначала не поверил в вызов в сборную России

"Для меня вызов за сборную России был очень знаменательным событием, потому что я всю жизнь мечтал об этом, - признался Литвинов. - Первым делом позвонил матери, отправил родителям своей будущей жены сообщение о том, что меня вызвали в сборную. Я даже не знаю, как передать эмоциями, что это для меня было. Тем более когда я вышел играть под гимн России за свою страну, это было значимо и эмоционально. Я вышел и старался отдать полностью себя".