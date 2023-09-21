В РФС заявили, что со стороны УЕФА нет дискриминации в отношении России

«Мы продолжаем сотрудничество с УЕФА, они помогают нам в реализации многих проектов - и образовательных, и инфраструктурных. Мы получаем деньги от программы HatTrick, которые используем на реализацию разных проектов. Точную сумму не назову - мы получаем столько же, сколько другие ассоциации. Там нет никакой дискриминации. Каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений, направляемых на развитие массового футбола», — сказал Дюков.