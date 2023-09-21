В Федерации футбола Камеруна рассчитывают на проведение матча с Россией в Санкт-Петербурге

«Если российская сторона хочет сыграть 12 октября, то это не проблема для нас, но пока идет работа над точной датой проведения матча. Пока мы и РФС находимся в переговорах и стараемся вместе устроить товарищескую игру наших сборных в России.



Наша федерация рассматривает пока один стадион для товарищеской встречи — арена «Зенита» в Санкт-Петербурге. Надеемся, что принимающая сторона обеспечит все условия для организации этого матча», — приводит слова Блеза Джунана Sport24.