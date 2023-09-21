Глава РФС Дюков: продолжаем сотрудничество с УЕФА, нет никакой дискриминации

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает финансово помогать российским проектам. Об этом он заявил РИА Новости. "Мы продолжаем сотрудничество с УЕФА, они помогают нам в реализации многих проектов - и образовательных, и инфраструктурных. Мы получаем деньги от программы HatTrick, которые используем на реализацию разных проектов. Точную сумму не назову - мы получаем столько же, сколько другие ассоциации. Там нет никакой дискриминации. Каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений, направляемых на развитие массового футбола", - сказал Дюков. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские клубы, за исключением "Зенита", в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому "Бетису" по сумме двух матчей 2:3. "Спартак" благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с "РБ Лейпциг".