Черчесов заявил, что готов возглавить клуб, идущий в середине таблицы

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос, какие требования он будет предъявлять к новому месту работы.

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Черчесов в июле покинул пост главного тренера венгерского «Ференцвароша».

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— У вас есть определенная планка требований по поводу возможной следующей работы?

— Часто мне этот вопрос задают. Я как то не сижу около телефона, кто когда позвонит. Есть интерес, есть вопрос, есть встреча, когда они случаются. И начинаешь обсуждать. Вот я пример привел. Я понимаю, что есть клуб «Ференцварош», но я же не думал, что я там окажусь. Позвонили, прилетели, пообщались, наметили точки соприкосновения, нашли, что они хотят и как.

Сегодня определенная команда может быть на восьмом месте, а если есть потенциал роста и понимание того, что они хотят и как, тогда можно всё что угодно делать, потому что всё делают люди.

— То есть вас это не смущает?

— Меня не смущает. Главное не где и за сколько, а самое главное, с кем и что именно делать. Потому что иногда, общаясь, не стану называть с кем, с топ клубами или еще с кем то, вижу, что они сами не знают, чего хотят. А это сложно — решать какие то задачи, если тебе конкретно их не ставят и ты не видишь пути их выполнения.

— Сожалеете ли вы, что не поехали в Саудовскую Аравию?

— Нет. Есть принципы. Ты, работая в одном клубе, не имеешь права за спиной вести какие то переговоры. Сейчас я же свободен. Найдут меня, раз я буду нужен. А когда работаешь, нельзя отвлекаться. Это неправильно. Я, может, старомоден, но в этом плане никаких изменений в моих принципах нет, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В июле «Ференцварош» проиграл фарерскому «Клаксвику» по итогам двух матчей 1 го квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира. После игры президент венгерского клуба Габор Кубатов провел личную встречу с Черчесовым. На ней было принято решение об уходе российского специалиста с поста главного тренера.