Полиция нашла мужчину, который обокрал фан-шоп "Рубинf"

Полиция нашла мужчину, который взломал фан-шоп футбольного клуба «Рубин». Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдлар».

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По данным источника, злоумышленником оказался 48-летний житель Казани. Мужчина полностью признал вою вину. Он заявил, что продал большую часть украденного случайным прохожим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее сообщалось, что инцидент произошел после матча между «Рубином» и петербургским «Зенитом».

В казанском клубе подтвердили, что клубный магазин обокрали.

Встреча между «Рубином» и «Зенитом» завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

В самом дебюте матча счет открыл Вильсон Изидор, который до сентября выступал за московский «Локомотив». Во втором тайме точными ударами отметились Матео Кассьерра и Клаудиньо.