Луис Рубиалес принуждал сотрудницу RFEF к даче ложных показаний в свою пользу.

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Напомним, Рубиалес подал в отставку с поста главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) из-за поцелуя с футболисткой Дженнифер Эрмосо после финала женского чемпионата мира, в котором сборная Испании одержала победу.

Изначально Рубиалес не планировал покидать свой пост. Вскоре после инцидента RFEF опубликовала заявление от имени Эрмосо: «Обычный жест дружбы и благодарности. Не нужно на этом зацикливаться». Позже стало известно, что заявление было опубликовано без согласия футболистки.

По информации El Confidencial, подтвержденной La Vanguardia, Луис Рубиалес и его отец оказывали давление на пресс-секретаря женской сборной Испании Патрисию Перес, заставляя солгать о том, что Эрмосо дала согласие на публикацию заявления, оправдывающего Рубиалеса, от своего имени.

Сообщается, что пресс-атташе допрашивали более трех часов, оказывая на нее психологическое давление, объединив ее показания в двухстраничный документ, который затем был передан в одно из СМИ. Согласно этим показаниям, Перес сочла поцелуй Рубиалеса и Эрмосо «анекдотичным», и все футболистки, включая саму Дженнифер, были в восторге после победы в финале.