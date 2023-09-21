Адамов объяснил, почему Ярошик не подошел для «Оренбурга»

«Ярошик умный тренер, но он был слишком мягким для «Оренбурга» — Адамов
Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов считает, что чешский специалист Иржи Ярошик был слишком мягким для работы на посту главного тренера клуба.
22 августа «Оренбург» официально объявил об уходе Иржи Ярошика с поста главного тренера, специалист покинул клуб по семейным причинам. Его заменил 50 летний испанец Давид Деограсия, ранее занимавший должность главного тренера академии команды. «Оренбург» под руководством испанского специалиста одержал две победы и один раз сыграл вничью в МИР РПЛ.
— В «Оренбурге» ты не так много поработал с Ярошиком. Но наверняка понял, почему Иржи провалился.
— Ярошик умный тренер, с хорошим пониманием тактических вещей. Но есть такое мнение: он был слишком мягким, и это главная ошибка. По факту, многие ошибки игроков на поле прощались, не было втыков, — цитирует Адамова Sport24.