Адамов объяснил, почему Ярошик не подошел для «Оренбурга»

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов считает, что чешский специалист Иржи Ярошик был слишком мягким для работы на посту главного тренера клуба.

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22 августа «Оренбург» официально объявил об уходе Иржи Ярошика с поста главного тренера, специалист покинул клуб по семейным причинам. Его заменил 50 летний испанец Давид Деограсия, ранее занимавший должность главного тренера академии команды. «Оренбург» под руководством испанского специалиста одержал две победы и один раз сыграл вничью в МИР РПЛ.

— В «Оренбурге» ты не так много поработал с Ярошиком. Но наверняка понял, почему Иржи провалился.