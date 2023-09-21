Нападающий "Динамо" Федор Смолов скоро станет отцом
Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов и его супруга Карина Истомина ждут ребенка. Об этом 29-летняя Истомина рассказала в социальных сетях. Футболист и блогер обручились в начале июня. Истомина является одной из основательниц YouTube-шоу "Справиться проще", где она помогает подписчикам справляться с психологическими проблемами и делится опытом.
В послужном списке Смолова 45 матчей и 16 голов в майке национальной сборной России. Контракт"Динамо" с 33-летним форвардом действует до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию продления еще на год. В стартовавшем сезоне уроженец Саратова провел 8 матчей в составе "бело-голубых", записав на свой счет 4 гола и 1 ассист.