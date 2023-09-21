Нападающий "Динамо" Федор Смолов скоро станет отцом

Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов и его супруга Карина Истомина ждут ребенка. Об этом 29-летняя Истомина рассказала в социальных сетях. Футболист и блогер обручились в начале июня. Истомина является одной из основательниц YouTube-шоу "Справиться проще", где она помогает подписчикам справляться с психологическими проблемами и делится опытом.