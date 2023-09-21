В Италии заявили, что Кокорин отрицательно повлиял на имидж российских игроков

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки высказался об Александре Кокорине. Российский форвард принадлежит «Фиорентине». Нынешний сезон он проведет на правах аренды в кипрском «Арисе».

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«Могу предположить, что после истории с Кокориным итальянские клубы будут уделять меньше внимания российскому футбольному рынку. Кокорин отрицательно повлиял на имидж российских игроков в Италии. Этот трансфер для «Фиорентины» был очень неудачным», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака» за 4,5 млн евро. За полтора сезона 32-летний россиянин провел за «фиалок» 11 матчей, результативными действиями не отметился.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Кокорин выступал за «Арис» в прошлом сезоне. Вместе с этой командой Кокорин стал чемпионом Кипра, всего за «Арис» Александр провел 30 матчей во всех турнира, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.