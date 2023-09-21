В РФС прокомментировали высказывания Карпина об отъезде футболистов в зарубежные клубы

"Что касается Российского футбольного союза, безусловно, мы заинтересованы, чтобы футболисты оставались здесь, играли, прогрессировали и развивались. Но все заинтересованы в развитии игроков. Если они не будут развиваться, это точно не наша заинтересованность. В августе мне задали вопрос о том, что я думаю по поводу отъезда Арсена Захаряна [в испанский "Реал Сосьедад"], я ответил, что жаль. Потому что это сильный перспективный игрок, было бы здорово, если бы он развивался здесь. Мог быть одним из украшений нашей лиги", - добавил Дюков.