Севикян объяснил свой выбор в пользу сборной Армении

«Меня крестили в Армении. В детстве ездил туда на все лето – к бабушке с дедушкой. Посещал Ереван несколько раз. В прошлом году там был, как раз на матче сборной, когда они играли с Шотландцами.



Мне кажется, сердце наталкивало меня о том, что я должен выступать за сборную Армении. Да я и говорил об этом в СМИ, это ни для кого не было секретом», — сказал Севикян на Youtube-канале МИР РПЛ.