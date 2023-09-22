Хавбек «Пари НН» Севикян объяснил свой выбор в пользу сборной Армении
Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян рассказал, почему сделал выбор в пользу сборной Армении.
«Меня крестили в Армении. В детстве ездил туда на все лето – к бабушке с дедушкой. Посещал Ереван несколько раз. В прошлом году там был, как раз на матче сборной, когда они играли с Шотландцами.
Мне кажется, сердце наталкивало меня о том, что я должен выступать за сборную Армении. Да я и говорил об этом в СМИ, это ни для кого не было секретом», — сказал Севикян на Youtube-канале МИР РПЛ.
В августе Севикян попал в расширенный состав сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Хавбек выступил с заявлением, в котором поблагодарил тренерский штаб Валерия Карпина за приглашение, однако отказался от него и сообщил, что принял решение выступать за сборную Армении.
В июле 2022 года Севикян перешел в «Пари НН» из «Леванте» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел за нижегородскую команду 12 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в 500 тысяч евро. Его контракт с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2025 года.
После 5 туров сборная Армении с 7 очками занимает 3-е место в группе D отборочного цикла к Евро-2024. В 6-м туре национальной команде Армении предстоит сыграть на выезде со сборной Латвии. Встреча пройдет 12 октября в Риге и начнется в 19:00 по московскому времени.