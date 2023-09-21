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Дюков считает, что сборная России не потеряла шансы отобраться на ЧМ-2026

Александр Дюков оценил шансы сборной России попасть на чемпионат мира-2026.

Президент РФС высказался о шансах России отобраться на ЧМ-2026
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Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

– Вы сказали до конца года нужно принять решение о переходе в Азиатскую конфедерацию.

– У нас просто будет теоретическая возможность этот переход совершить. Для этого мы должны принять соответствующее решение и договориться об этом с УЕФА.

– А смысл в этом есть, если мы так и не сможем попасть на отборочные чемпионата мира?

– Это и требует решения. Потому что для участия в тех же отборочных матчах на чемпионат мира, нам, соответственно, нужно подтверждение ФИФА, которого у нас на данный момент нет.

– На ближайший чемпионат мира уже шансы потеряны?

– Еще нет, – сказал президент РФС.