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В ФИФА высказались о возможности участия сборной РФ в следующем ЧМ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не исключил возможности участия сборной РФ в следующем чемпионате мира по футболу. Об этом пишет РИА «Новости».

В ФИФА высказались о возможности участия сборной РФ в следующем ЧМ
© globallookpress.com

Журналисты на полях Генассамблеи ООН спросили главу федерации о том, примет ли участие российская сборная в следующем чемпионате мира.

«Будет видно», - отметил Джанни Инфантино.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России имеет шансы участвовать в отборе чемпионата мира-2026.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Отборочный турнир ЧМ-2026 в Европе начнется в марте 2025 года и будет длиться до марта 2026 года.

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