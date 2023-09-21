В ФИФА высказались о возможности участия сборной РФ в следующем ЧМ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не исключил возможности участия сборной РФ в следующем чемпионате мира по футболу. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты на полях Генассамблеи ООН спросили главу федерации о том, примет ли участие российская сборная в следующем чемпионате мира.

«Будет видно», - отметил Джанни Инфантино.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России имеет шансы участвовать в отборе чемпионата мира-2026.