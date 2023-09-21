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Месси пожаловался, что ПСЖ не поздравил его с победой на ЧМ‑2022

Бывший футболист ПСЖ Лионель Месси заявил, что французский клуб так и не поздравил его с победой на ЧМ 2022.

Месси пожаловался, что ПСЖ не поздравил его с победой на ЧМ‑2022
© globallookpress.com

Месси победил на чемпионате мира в составе сборной Аргентины, которая обыграла Францию в финальном матче турнира в Катаре.

— Просто так получилось. Хотя я не был счастлив в ПСЖ, там я стал чемпионом мира. Все происходит по какой то причине, если так должно было быть, то…С Килианом Мбаппе всегда были отличные отношения, как и со всеми. Потом мы выиграли в финале чемпионата мира и не дали сделать этого французам.Я был единственным игроком, которого не поздравили с победой, остальных 25 игроков сборной поздравили, ну да ладно, — приводит слова Месси Daily Mail.