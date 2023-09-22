Колосков поделился ожиданиями от матча сборной России с Камеруном

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил «Матч ТВ», что сборная России должна хорошо выступить против команды Камеруна, поскольку будет играть на своем поле.

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В четверг президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России проведет товарищеский матч против команды Камеруна 12 октября в Москве.

— Александр Дюков рассказал, что следующим соперником сборной России станет Камерун. Сборная Камеруна сильнее сборной Катара?

— Они друг с другом не играли, так сложно судить, если только в рейтингах всяких или по прошлому. Камерун — одна из сильнейших футбольных стран не только в Африке, но и в мире. Мы это знаем, много их игроков были выдающимися футболистами, выступали в европейских клубах. Теоретически Камерун сильнее Катара.

— Сборная России слабее Камеруна?

— Не знаю, кто будет играть, я запутался. У нас там в обойме 60 человек, каждый раз какие то новые перестановки, я не вижу основного состава сборной. Для меня полная загадка. Но надеюсь, что у себя дома сборная не подведет и выступит достойно.

— А для чего этот матч нужен?

— Здесь две составляющие. Во первых, спортивный момент: нужно команду готовить, но только 25 человек, которых нужно вызывать, а не экспериментировать каждый раз. Что ни игра, то новый состав. Я с этим не согласен, это мне непонятно. Но это подготовка команды. Во вторых, это имеет спортивно политическое значение, поскольку это подчеркивает, что РФС не находится в изоляции, он является полноправным членом и ФИФА, и УЕФА. Это очень важно, — сказал Колосков «Матч ТВ».