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«Надеюсь, дома сборная России не подведет и выступит достойно» – Колосков о матче против Камеруна

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил «Матч ТВ», что сборная России должна хорошо выступить против команды Камеруна, поскольку будет играть на своем поле.

Колосков поделился ожиданиями от матча сборной России с Камеруном
© Матч ТВ

В четверг президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России проведет товарищеский матч против команды Камеруна 12 октября в Москве.

— Александр Дюков рассказал, что следующим соперником сборной России станет Камерун. Сборная Камеруна сильнее сборной Катара?

— Они друг с другом не играли, так сложно судить, если только в рейтингах всяких или по прошлому. Камерун — одна из сильнейших футбольных стран не только в Африке, но и в мире. Мы это знаем, много их игроков были выдающимися футболистами, выступали в европейских клубах. Теоретически Камерун сильнее Катара.

— Сборная России слабее Камеруна?

— Не знаю, кто будет играть, я запутался. У нас там в обойме 60 человек, каждый раз какие то новые перестановки, я не вижу основного состава сборной. Для меня полная загадка. Но надеюсь, что у себя дома сборная не подведет и выступит достойно.

— А для чего этот матч нужен?

— Здесь две составляющие. Во первых, спортивный момент: нужно команду готовить, но только 25 человек, которых нужно вызывать, а не экспериментировать каждый раз. Что ни игра, то новый состав. Я с этим не согласен, это мне непонятно. Но это подготовка команды. Во вторых, это имеет спортивно политическое значение, поскольку это подчеркивает, что РФС не находится в изоляции, он является полноправным членом и ФИФА, и УЕФА. Это очень важно, — сказал Колосков «Матч ТВ».

Российские клубы и сборные не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из за ситуации на Украине.