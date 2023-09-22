Журналист Франки: Кокорин отрицательно повлиял на имидж российских игроков в Италии

Итальянский спортивный журналист Массимо Франки назвал неудачным трансфер Александра Кокорина в "Фиорентину". Об этом он заявил "Рейтингу букмекеров".

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"Могу предположить, что после истории с Кокориным итальянские клубы будут уделять меньше внимания российскому футбольному рынку. Кокорин отрицательно повлиял на имидж российских игроков в Италии. Этот трансфер для "Фиорентины" был очень неудачным", - сказал Франки. Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Анжи". Прошлым летом "Фиорентина" отдала россиянина кипрскому "Арису" в аренду сроком на один год.

На Кипре не раз говорили о своем желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. К началу нового сезона россиянин готовился вместе с "Фиорентиной".