«Манчестер Юнайтед» готов продать Санчо по сниженной цене

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с вингером Джейдоном Санчо в зимнее трансферное окно.

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Как сообщает Daily Star, английский клуб готов продать 23-летнего англичанина по сниженной цене, чтобы частично компенсировать потери на его переходе.

Напомним, Санчо запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру с «Арсеналом».