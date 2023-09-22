Месси о соцсетях: ты публикуешь что-то глупое, и это разлетается повсюду
Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси в интервью на YouTube-канале OLGA признался, что избегает активности в виде лайков и комментариев в социальных сетях.
"Я часто бездельничаю с мобильным телефоном в руках. Но я не ставлю лайки и не пишу комментарии. Ты публикуешь что-то глупое, и это разлетается повсюду. Есть вещи, которых я предпочитаю избегать из-за того, что может произойти дальше. Но в повседневной жизни со своей семьей и друзьями я ни в чем себе не отказываю", - сказал Месси.
Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх. После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).