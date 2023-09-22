Месси о соцсетях: ты публикуешь что-то глупое, и это разлетается повсюду

"Я часто бездельничаю с мобильным телефоном в руках. Но я не ставлю лайки и не пишу комментарии. Ты публикуешь что-то глупое, и это разлетается повсюду. Есть вещи, которых я предпочитаю избегать из-за того, что может произойти дальше. Но в повседневной жизни со своей семьей и друзьями я ни в чем себе не отказываю", - сказал Месси.