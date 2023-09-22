Месси хочет принять участие в еще одном турнире со сборной Аргентины

Футболист Месси рассказал, что хочет сыграть в Кубке Америки
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что хочет в 2024 году сыграть вместе со сборной Аргентины в Кубке Америки, передает Infobae.
«Цель — принять участие в Кубке Америки в США. Будет приятно сделать это. Мы уже играли на Кубке Америки в США, было здорово. Хоть мы и проиграли в финале, но турнир нам очень понравился», — сказал Месси.
Кубок Америки пройдет в 2024 году. Стартовый матч запланирован на 20 июня. Финальный поединок состоится 14 июля.
Действующим победителем турнира является Аргентина, обыгравшая в финале Бразилию. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.
20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).