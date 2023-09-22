Футболист ЦСКА высказался о переходе Медины в «Спартак»

Защитник московского ЦСКА Кирилл Глебов отреагировал на переход Хесуса Медины в столичный «Спартак», назвав этот трансфер обычной историей, передают «Известия».

«Я не сильно много времени с ним провел. Для меня это обычная история. В футболе всегда происходят трансферы. Случился такой трансфер — пусть будет такой», — сказал Глебов.

Медина перебрался в «Спартак» в летнее трансферное окно. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел за армейцев 25 матчей, забив восемь мячей и отдав шесть результативных передач.

В составе новой команды парагваец дебютировал в игре против казанского «Рубина» и забил гол на первой минуте после выхода на замену. Всего у него шесть матчей за красно-белых в РПЛ.