Филимонов не верит в чемпионство «Спартака» при Абаскале
Экс-голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов поделился своим мнением об игре красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.
«Уже сейчас видно, что команда не показывает чемпионской игры. Это было понятно и по тому, как Абаскаль руководил красно-белыми в предыдущем сезоне. Как «Спартак» может бороться за чемпионство, не показывая уверенной игры?», – приводит слова Александра Филимонова «Спорт-Экспресс».
После 8 туров чемпионата России «Спартак» сумел набрать 13 очков и идет на 6 месте в турнирной таблице. 23 сентября красно-белые примут московское «Динамо». Начало встречи в 19:00.
34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавил московский «Спартак» летом 2022-го года. В текущем сезоне красно-белые при Абаскале провели 12 матчей, в которых сумели добиться 8 побед, один раз сыграть вничью и потерпеть 3 поражения. Текущее соглашение тренера с клубом действует до 30 июня 25-го года.