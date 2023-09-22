Филимонов не верит в чемпионство «Спартака» при Абаскале

«Уже сейчас видно, что команда не показывает чемпионской игры. Это было понятно и по тому, как Абаскаль руководил красно-белыми в предыдущем сезоне. Как «Спартак» может бороться за чемпионство, не показывая уверенной игры?», – приводит слова Александра Филимонова «Спорт-Экспресс».