Президент «Торпедо» опроверг возможный трансфер Стефановича в «Арсенал»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в интервью «Матч ТВ» заявил, что ничего не знает об интересе других команд к нападающему автозаводцев Илье Стефановичу.

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Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Стефановичу со сторону «Сочи» и «Арсенала».

— Писали, что можете отдать Илью Стефановича в тульский «Арсенал».

— Удивился, когда об этом услышал. Не знаю, с нами никто не общался. Насколько знаю, с ним и его агентом тоже никто из Тулы не разговаривал. Кто и куда его может продать — я не знаю. Илья точно с нами.

— Он сейчас всё равно заряжен, хоть и не так часто играет?

— Илья знает причины, почему не так много выходит. Но он максимально заряжен. Думаю, всё будет хорошо. Мы в него верим, он умеет играть в тот футбол, который видит и хочет строить главный тренер, — сказал Савин «Матч ТВ».