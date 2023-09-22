Экс-защитник «Сочи» высказался о кадровых перестановках в клубе

Бывший защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о кадровых перестановках в клубе.

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«У каждой команды — свой жизненный цикл. Владимир Валентинович сделал правильный выбор — ушёл. Цикл этой команды завершился. Нужны были большие финансовые вливания и трансферы, чтобы продолжать оставаться наверху. Клуб сделал акцент на смену вектора развития — омоложение состава, поэтому пригласили Гаранина, дав ему гарантии на приобретение молодёжи. Но что-то пошло не так, возможно, не хватило терпения у руководства клуба, где-то не получилось у тренера. Потом пошла турбулентность, а частая смена тренеров редко приводит к чему-то хорошему.

Второе место — потолок для «Сочи»? Для той команды — да. Чтобы двигаться дальше, нужны были кардинальные изменения.