В РФС ответили на слова Слуцкого, что «не дали ни копейки» на его детскую школу

В службе коммуникаций российского футбольного союза (РФС) прокомментировали заявление бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого об отсутствие финансовой поддержки его футбольной школе.

«За последние 2 сезона оплатил школе Слуцкого расходы на сумму 5 миллионов рублей для участия в Юношеской футбольной лиге Юг», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

11 декабря 2016 года спортивное общество ЦСКА открыло в Волгограде футбольную школу имени Слуцкого. С начала 2018 года школа перестала находиться под эгидой ЦСКА, а с сезона-2018/2019 стала частью школы футбольного клуба «Ротор».