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Филимонов прокомментировал слова Карпина об отъезде российских футболистов за рубеж

Экс-вратарь московского «Спартака» и национальной сборной России Александр Филимонов прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который порекомендовал российским футболистам уезжать за границу при возможности.

Филимонов прокомментировал слова Карпина об отъезде российских футболистов
© РФС

«Карпин сказал то, что сказал бы любой тренер сборной. Все логично. Ему выгоднее, чтобы российские футболисты играли в Европе. Там выше уровень сопротивления, выше конкуренция. Там игроки станут расти. Тренеру сборной нет разницы, где играет футболист. Главное – чтобы он был сильным», – заявил Александр Филимонов в интервью «Спорт-Экспресс».

В начале осени после товарищеской встречи сборной России с Катаром Валерий Карпин сказал, что российским футболистам необходимо совершать переход в иностранные клубы, если у них будет такая возможность.

Сборная России под руководством Карпина сыграла вничью с командой Катара. Встреча на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. Забитым мячом в составе российской команды в концовке отметился Александр Солдатенков. Наставник сборной России отметил, что ему той игре понравились только 20 минут матча, а также заявил, что интенсивность игры с Катаром выше, чем против любого клуба РПЛ.