Филимонов прокомментировал слова Карпина об отъезде российских футболистов за рубеж
Экс-вратарь московского «Спартака» и национальной сборной России Александр Филимонов прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который порекомендовал российским футболистам уезжать за границу при возможности.
«Карпин сказал то, что сказал бы любой тренер сборной. Все логично. Ему выгоднее, чтобы российские футболисты играли в Европе. Там выше уровень сопротивления, выше конкуренция. Там игроки станут расти. Тренеру сборной нет разницы, где играет футболист. Главное – чтобы он был сильным», – заявил Александр Филимонов в интервью «Спорт-Экспресс».
В начале осени после товарищеской встречи сборной России с Катаром Валерий Карпин сказал, что российским футболистам необходимо совершать переход в иностранные клубы, если у них будет такая возможность.
Сборная России под руководством Карпина сыграла вничью с командой Катара. Встреча на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. Забитым мячом в составе российской команды в концовке отметился Александр Солдатенков. Наставник сборной России отметил, что ему той игре понравились только 20 минут матча, а также заявил, что интенсивность игры с Катаром выше, чем против любого клуба РПЛ.