Филимонов прокомментировал слова Карпина об отъезде российских футболистов

«Карпин сказал то, что сказал бы любой тренер сборной. Все логично. Ему выгоднее, чтобы российские футболисты играли в Европе. Там выше уровень сопротивления, выше конкуренция. Там игроки станут расти. Тренеру сборной нет разницы, где играет футболист. Главное – чтобы он был сильным», – заявил Александр Филимонов в интервью «Спорт-Экспресс».