Эдегор официально продлил контракт с «Арсеналом»

«Игрок сборной Норвегии сейчас проводит с нами свой четвёртый сезон, первоначально перешедший в аренду у мадридского «Реала» в январе 2021 года. В прошлом сезоне он был назван нашим игроком сезона после звёздной кампании, в которой он забил 15 голов — все в Премьер-лиге.



Выступления Мартина в сезоне-2022/2023 также принесли ему место в команде года по версии PFA, а также номинации на Лучшего игрока сезона Премьер-лиги, Лучшего молодого игрока сезона Премьер-лиги и Лучшего футболиста FWA. Он также был назван игроком месяца английской Премьер-лиги в ноябре/декабре 2022 года», — говорится в заявлении клуба.