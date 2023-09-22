Черчесов рассказал, почему отказался возглавить клуб из Саудовской Аравии

Бывший тренер сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что не возглавил клуб из Саудовской Аравии из-за того, что не хотел отвлекаться от работы, передает «Матч ТВ».

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«Сейчас я же свободен. Найдут меня, раз я буду нужен. А когда работаешь, нельзя отвлекаться. Это неправильно», — сказал Черчесов.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».