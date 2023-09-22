Черчесов рассказал, почему отказался возглавить клуб из Саудовской Аравии
Бывший тренер сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что не возглавил клуб из Саудовской Аравии из-за того, что не хотел отвлекаться от работы, передает «Матч ТВ».
«Сейчас я же свободен. Найдут меня, раз я буду нужен. А когда работаешь, нельзя отвлекаться. Это неправильно», — сказал Черчесов.
Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».
На домашнем чемпионате мира сборная России под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии, которая в итоге дошла до финала. На европейском первенстве — 2020 российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе В, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию.