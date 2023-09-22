Семак заявил о готовности пожать руку Дзюбе

В апреле 2023 года после завершения матча «Локомотив» — «Зенит» (1:2) форвард железнодорожной команды Дзюба отказался жать руку тренеру сине-бело-голубых Семаку.

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«Мы не общались. Что касается рукопожатий — я всегда открыт ко всем без исключений», — передает слова Семака корреспондент «Спорт День за Днем» Артем МАРКОВ.

В составе «Зенита» Дзюба четыре раза стал чемпионом России, выиграл два Кубка России и четыре Суперкубка страны.

После восьми туров сезона 2023/24 «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице с 17 очками. «Локомотив» располагается на 8-й строчке с 12 очками.