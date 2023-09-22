Терехов заявил, что в будущем может стать тренером

Защитник «Химок» Сергей Терехов в интервью «Матч ТВ» заявил, что может стать тренером в будущем и не зря проходит обучение на специализированную лицензию.

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33 летний Терехов подписал контракт с «Химками» в августе 2023 года. В составе «Сочи" он стал серебряным призером чемпионата России.

— Не задумывались о будущем? Возможно, инвестиционные клубы и так далее.

— Остаться в каком то виде в футболе — было бы неплохо. Я всю жизнь в игре, и адаптироваться в этой среде в новом качестве — легче. Пока мысли только о футболе.

— Вы видите себя больше как тренера или менеджера?

— Есть выбор. Можно попробовать и то, и то. Найти, где будет больше по душе.

— Вы готовы открывать для себя что то новое в этой среде? Мостовой говорил, что, получая тренерскую лицензию, для себя он ничего нового не узнает.

— Возможно, он и не узнает, у Александра — большой футбольный опыт. Но есть вещи вроде психологии, выстраивания коммуникации с игроками. Все тренеры учились. Я не слышал ни от одного действующего специалиста, что обучение прошло зря. Наоборот, информативные и полезные вещи узнаешь.

— Через десять лет увидим Сергея Терехова тренером?