Нападающий «Зенита» Кассьерра рассказал о настрое на матч с «Локомотивом»

«Нас ждет очень сложный матч, соперник - квалифицированная команда. Мы должны настраиваться по максимуму», – передает слова Кассьерры корреспондент «Спорт День за Днем» Артем Марков .

После 8 туров РПЛ сине-бело-голубые расположились на 2 строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Локомотив» занимает 8 место и имеет в своем активе 12 баллов.

26-летний колумбийский форвард пополнил состав петербургского «Зенита» летом 2022 года. В этом сезоне Матео провел 13 матчей, в которых сумел забить 8 голов и сделать 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 млн евро. Его текущее соглашение с клубом действует до 30 июня 2025 года.