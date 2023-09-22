Полузащитник «Зенита» выбыл на два месяца из-за перелома

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев выбыл на срок до двух месяцев, сообщила пресс-служба петербургской команды. По результатам обследования у хавбека выявлен перелом пятой плюсневой кости. В ближайшее время он будет прооперирован.

© ФК "Зенит"

20 сентября «Зенит» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 4-го тура группового этапа Кубка России (путь РПЛ). Встреча в Грозном в основное время завершилась со счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти победу одержали петербуржцы – 4:2. Васильев вышел на поле в стартовом составе и был заменен из-за травмы на 17-й минуте игры.

Васильев – воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник провел в составе петербуржцев 9 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

В сентябре Васильев впервые получил вызов в сборную России на учебно-тренировочный сбор. 7 сентября воспитанник «Зенита» вышел в стартовом составе в товарищеском матче против олимпийской сборной Египта (1:1).