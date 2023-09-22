Игонин напомнил Дзюбе о правилах приличия перед матчем с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Викторией ОХАПКИНОЙ прокомментировал возможное рукопожатие между нападающим московского «Локомотива» Артемом Дзюбой и главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

На пресс-конференции перед матчем 9-го тура чемпионата России «Зенит» - «Локомотив» главный тренер петербургской команды сказал, что не общается с форвардом «железнодорожников», но готов пожать тому руку.

В прошедшем сезоне РПЛ после матча «Локомотив» – «Зенит» (1:2) Дзюба проигнорировал Семака, желавшего пожать руку игроку. Позже нападающий столичного клуба объяснил свой поступок тем, что не видел главного тренера «Зенита».

– Семак готов пожать руку Дзюбе. Стоит ли Артему помириться с бывшим главным тренером?

– Я пока не очень разбирался в том, что действительно является важным для Артема, что ему стоит, а что ему не стоит делать. Тут не в отношении Артема, а вообще в отношении футбольного сообщества, если ты находишься в определенном этносе, то в нем, как минимум, желательно вести себя соответствующе. Это просто правила приличия, как минимум. Я думаю, этого вполне достаточно для того, чтобы всегда сохранять отношения.

– Как вы думаете, зависит ли рукопожатие с Семаком от исхода предстоящего матча? Если «Локомотив» проиграет, Дзюба вряд ли захочет пожать руку.

– Рукопожатие зависит от людей. Матч тут совершенно не причем.

– Но вы же согласны, что это будет особенный матч для Артема?

– Не очень понятно, к чему тут рукопожатие. Если человек ведет себя определенным образом, то, соответственно, без разницы, какая это команда, какой это матч. Это же не зависит от его принципа. Я надеюсь, что он сюда едет играть, а не с рукопожатиями разбираться.

– Какую реакцию питерских болельщиков вы ждете?