Футболист ЦСКА рассказал об интересе «Бенфики»

Бразильский защитник Келлвен рассказал «Матч ТВ», что португальская «Бенфика» проявляла к нему интерес, но представители московского ЦСКА были настойчивее.

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Армейский клуб 1 сентября объявил о подписании контракта с бразильским игроком до конца сезона 2027/28. 22 летний правый защитник выступал за «Атлетико Паранаэнсе».

— Была ли возможность оказаться не в ЦСКА? В прессе сообщалось об интересе «Бенфики».

— «Бенфика» проявляла интерес, но предложения от них не последовало. ЦСКА же был настойчивее, я очень счастлив своему выбору.

— У ЦСКА было хорошее предложение?