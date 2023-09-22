Футболист ЦСКА рассказал об интересе «Бенфики»

Бразильский защитник Келлвен рассказал «Матч ТВ», что португальская «Бенфика» проявляла к нему интерес, но представители московского ЦСКА были настойчивее.
Армейский клуб 1 сентября объявил о подписании контракта с бразильским игроком до конца сезона 2027/28. 22 летний правый защитник выступал за «Атлетико Паранаэнсе».
— Была ли возможность оказаться не в ЦСКА? В прессе сообщалось об интересе «Бенфики».
— «Бенфика» проявляла интерес, но предложения от них не последовало. ЦСКА же был настойчивее, я очень счастлив своему выбору.
— У ЦСКА было хорошее предложение?
— Конечно. Клуб же обладает феноменальной инфраструктурой, плюс за пределами поля есть все необходимое. Например, мне помогли найти отличное жилье, поэтому благодарю клуб за поддержку. Ну и ЦСКА очень хотел меня! — сказал Келлвен «Матч ТВ».