«ПАРИ НН» не пытался вернуть Глушакова, сообщил гендиректор клуба
Генеральный директор «ПАРИ НН» Давид Мелик Гусейнов сообщил, что нижегородский клуб не пытался вернуть Дениса Глушакова.
Экс полузащитник сборной России и московского «Спартака» выступал за «ПАРИ НН» с февраля по июль 2023 года.
— Нет, не пытались. Возможно, такой разговор и будет когда то в будущем. Мы зашли в это трансферное окно с планами, которые были сверстаны ещё до его открытия. Конечно, что то пересматривали, адаптировали под меняющиеся условия рынка, но с Глушаковым не общались. Почему он ушёл? Это дело прошлого менеджмента «ПАРИ НН» и Глушакова, — заявил Мелик Гусейнов Metaratings.ru.
Глушаков в предстоящем сезоне будет защищать цвета «Спартака» из Костромы, выступающего в Профессиональной футбольной лиге (ФНЛ 2).