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«ПАРИ НН» не пытался вернуть Глушакова, сообщил гендиректор клуба

Генеральный директор «ПАРИ НН» Давид Мелик Гусейнов сообщил, что нижегородский клуб не пытался вернуть Дениса Глушакова.

«Пари НН» не пытался вернуть Глушакова
© РИА Новости

Экс полузащитник сборной России и московского «Спартака» выступал за «ПАРИ НН» с февраля по июль 2023 года.

— Нет, не пытались. Возможно, такой разговор и будет когда то в будущем. Мы зашли в это трансферное окно с планами, которые были сверстаны ещё до его открытия. Конечно, что то пересматривали, адаптировали под меняющиеся условия рынка, но с Глушаковым не общались. Почему он ушёл? Это дело прошлого менеджмента «ПАРИ НН» и Глушакова, — заявил Мелик Гусейнов Metaratings.ru.

Глушаков в предстоящем сезоне будет защищать цвета «Спартака» из Костромы, выступающего в Профессиональной футбольной лиге (ФНЛ 2).