«Пари НН» не пытался вернуть Глушакова

— Нет, не пытались. Возможно, такой разговор и будет когда то в будущем. Мы зашли в это трансферное окно с планами, которые были сверстаны ещё до его открытия. Конечно, что то пересматривали, адаптировали под меняющиеся условия рынка, но с Глушаковым не общались. Почему он ушёл? Это дело прошлого менеджмента «ПАРИ НН» и Глушакова, — заявил Мелик Гусейнов Metaratings.ru.