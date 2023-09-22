Червиченко потребовал от «Спорт-Экспресса» и тренера Чернышова по миллиону рублей

Экс-президент московского футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко в своем иске к бывшему игроку и тренеру этого клуба Андрею Чернышову и газете "Спорт-Экспресс" требует опровергнуть порочащую его деловую репутацию информацию и взыскать с ответчиков по 1 миллиону рублей компенсации морального вреда.

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Об этом говорится в опубликованном в пятницу определении арбитражного суда Москвы. Ранее сообщалось, что Червиченко 11 сентября предъявил иск предположительно в защиту деловой репутации, но доподлинно предмет и основания исковых требований не были известны.

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В судебном акте уточняется, что истец просит признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, изложенные в большом интервью под заголовком "Разговор по пятницам с Андреем Чернышовым. Так кто же кормил "Спартак" бромантаном?", опубликованном в начале августа.

Чернышов в 2003 году несколько туров был главным тренером московского "Спартака". В его интервью "Спорт-Экспрессу" более 30 раз упоминается фамилия Червиченко, на тот момент президента клуба. В частности, Чернышов высказывает предположение, что Червиченко мог быть причастен к допинговому скандалу, случившемуся в тот период в клубе. Осенью 2003 года положительной оказалась допинг-проба, взятая у лидера команды Егора Титова. В его анализах был обнаружен бромантан, из-за чего в начале следующего года Титов был дисквалифицирован на год.

До весны 2002 года Червиченко занимал пост вице-президента "Спартака", а потом стал президентом клуба вместо Олега Романцева, совмещавшего эту должность с работой главным тренером. В июне 2003 года вместо Романцева команду возглавил Чернышов, который руководил "Спартаком" три месяца, после чего был отправлен в отставку. В 2004 году Червиченко продал "Спартак" вице-президенту "Лукойла" Леониду Федуну.