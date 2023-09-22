Президент «Торпедо» объяснил, почему клуб до сих пор не назначил спортивного директора

Президент «Торпедо» Савин объяснил, почему клуб до сих пор не назначил спортивного директора
Президент «Торпедо» Ярослав Савин в интервью «Матч ТВ» заявил, что клуб не может назначить спортивного директора, потому что в России и за рубежом нет подходящих кандидатов на эту должность.
— Вы так и не нашли спортивного директора. В чем сложность была его найти? Неужели сейчас в России нет достойных кандидатов?
— Назовете кандидатов?
— Допустим, Шамиль Газизов ушел в Махачкалу. Мог и к вам.
— А он спортивный директор?
— Он занимается и трансферами тоже.
— Он генеральный директор, и в махачкалинское «Динамо» тоже пошел на эту должность. Еще варианты?
— Сложно сказать. Рассматривали ли иностранных кандидатов?
— Рассматривали. Просто кажется, что это очень простой вопрос, но это совсем не так. Если мы посмотрим на команды РПЛ и Первой лиги, то увидим, что там не во всех клубах есть такой функционал — спортивного директора. Люди, которые сейчас работают на этих должностях, плюс минус работали в футболе и до этого. Особо новых имен нет. Даже «Спартак» Пола Эшуорта вернул, который уже в России был до этого.
Собственно, это сложный вопрос для всех клубов. Для нас в том числе. Мы смотрели кандидатов, которые работали и в клубах РПЛ, и за рубежом: в Западной и Восточной Европе. Полного совпадения по нужным нам критериям пока нет.
Так что мы нашли правильную конструкцию, при которой мы будем существовать сейчас. Думаю, в ближайший месяц мы наверняка озвучим решение публично для наших болельщиков, как именно будет работать наш спортивный департамент.
— То есть пока вы представляете, как можно жить без спортивного директора? В будущем клуб будет опять его искать?
— Мы его и ищем, но при этом просто нашли правильную конструкцию, как обязанности спортивного директора распределить между другими должностями, которые так не называются. Любая позиция — это комплекс обязанностей, которые выполняются. Можно называть это спортивным директором, либо можно найти решение, как эти обязанности будут выполняться по другому, — сказал «Матч ТВ» Савин.
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