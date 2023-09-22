Президент «Торпедо» пожалел о критике в адрес судей

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в интервью «Матч ТВ» заявил, что был чрезмерно критичен в адрес арбитров в прошлом сезоне МИР РПЛ в связи с переживаниями за результаты клуба.

© ФК "Торпедо"

В прошлом сезоне «Торпедо» выступало в РПЛ, но покинуло чемпионат, заняв последнее место в турнирной таблице. Савин неоднократно критиковал судейство за неправильные, на его взгляд, решения в матчах «Торпедо».

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— В прошлом сезоне РПЛ вы часто критиковали судейство. Как дела с судейством обстоят в Первой лиге?

— Сразу скажу, что я тоже человек и делаю выводы, исходя из своих высказываний. Потом уже с более спокойной головой просмотрел все наши матчи в РПЛ и понял, что был во многих моментах чрезмерно эмоционален. Видимо, из за переживаний за результат клуба пытался найти подвохи в работе судейского корпуса. Сейчас понимаю, что судьи делали свою работу на высоком уровне.

Были ошибки с их стороны, безусловно. Но такие же ошибки я допускаю, и наша команда допускает. Поэтому, всё разумно взвесив и поговорив с судейским корпусом, понимаем, что и каждый арбитр, и руководство РФС, и руководство судейского корпуса стараются развиваться и прогрессировать. Все заинтересованы в том, чтобы на судей обращали как можно меньше внимания.

Что касается Первого дивизиона: несмотря на то что нас пугали, что якобы здесь кошмарный уровень судейства, пока во всех, даже проигранных матчах, мы видим, как арбитры стараются максимально качественно делать свою работу. Пусть и иногда допускают ошибки.

— В одном из интервью вы говорили, что вы с отличием окончили учебу на арбитра в центре Будогосского. Это как то влияет на ваше отношение к судьям?

— Я с уважением отношусь к этому труду. Да, несколько раз вспылил, когда мне казалось, что несправедливо поступают по отношению к нашей команде. Однако я изнутри видел и знаю, насколько это тяжело — быть футбольным арбитром.

Мне хочется, чтобы у нас было как можно больше молодых судей. Сейчас идет смена поколений как раз. Ранее был провал небольшой, но сейчас вижу, что и РФС, и судейский корпус проделывают большую работу в этом направлении.