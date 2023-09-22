Сербский футболист «Балтики» хочет остаться жить в России

Сербский защитник «Балтики» Никола Радмановац заявил «Матч ТВ», что ему все нравится в России и он хотел бы получить гражданство, чтобы остаться жить в Калининграде после завершения карьеры.

Радмановац перешел в «Балтику» в июне 2022 года. Сейчас футболисту 26 лет.

— Ты быстро и очень хорошо выучил русский язык.

— Спасибо! Но это моя работа, я должен говорить на русском. Чувствовал, что мне это надо, каждый день учил язык по 2–3 часа.

— Выходцы из бывшей Югославии учат язык, а бразильцы даже спустя 10 лет жизни в России не могут сказать ни слова. Почему так?

— (Смеется). Думаю, все зависит от человека. И от менталитета. Между русскими и балканцами минимум разницы, поэтому так и получается.

— Многие иностранцы получают или готовы получить российский паспорт. Как ты относишься к этому?

— У меня тоже есть желание.

— Нужно прожить в России пять лет или жениться на русской девушке.

— (Смеется). Если нужно, я готов, решим вопрос. Я бы хотел остаться здесь, мне очень понравилась Россия. Культура очень похожа на сербскую.

— Остаться жить после карьеры?

— Честно говорю: Калининград — самый классный и красивый город! Если будет возможность, я бы хотел остаться здесь. А какое здесь хорошее море, сколько пляжей! Это топовый город!

— Любимые места?

— Зеленоградск, Куршская коса и кофейня рядом с театром.

— Ты купался в море?

— Конечно. Хотя и немного холодно.

— Не холоднее, чем на Байкале, где даже летом вода ледяная.

— Там я не был, но мне хочется узнать как можно больше о России, о ее географии, других городах.

— А как относишься к семичасовым перелетам на самолете на матч чемпионата?