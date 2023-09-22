Сербский футболист «Балтики» хочет остаться жить в России

Сербский футболист «Балтики» хочет получить российское гражданство и остаться жить в России
Сербский защитник «Балтики» Никола Радмановац заявил «Матч ТВ», что ему все нравится в России и он хотел бы получить гражданство, чтобы остаться жить в Калининграде после завершения карьеры.
Радмановац перешел в «Балтику» в июне 2022 года. Сейчас футболисту 26 лет.
— Ты быстро и очень хорошо выучил русский язык.
— Спасибо! Но это моя работа, я должен говорить на русском. Чувствовал, что мне это надо, каждый день учил язык по 2–3 часа.
— Выходцы из бывшей Югославии учат язык, а бразильцы даже спустя 10 лет жизни в России не могут сказать ни слова. Почему так?
— (Смеется). Думаю, все зависит от человека. И от менталитета. Между русскими и балканцами минимум разницы, поэтому так и получается.
— Многие иностранцы получают или готовы получить российский паспорт. Как ты относишься к этому?
— У меня тоже есть желание.
— Нужно прожить в России пять лет или жениться на русской девушке.
— (Смеется). Если нужно, я готов, решим вопрос. Я бы хотел остаться здесь, мне очень понравилась Россия. Культура очень похожа на сербскую.
— Остаться жить после карьеры?
— Честно говорю: Калининград — самый классный и красивый город! Если будет возможность, я бы хотел остаться здесь. А какое здесь хорошее море, сколько пляжей! Это топовый город!
— Любимые места?
— Зеленоградск, Куршская коса и кофейня рядом с театром.
— Ты купался в море?
— Конечно. Хотя и немного холодно.
— Не холоднее, чем на Байкале, где даже летом вода ледяная.
— Там я не был, но мне хочется узнать как можно больше о России, о ее географии, других городах.
— А как относишься к семичасовым перелетам на самолете на матч чемпионата?
— Слышал о том, что это самый сложный путь, который может быть в футболе в России. Слава богу, что в Хабаровск и во Владивосток нам не надо летать (смеется), — сказал Радмановац «Матч ТВ».
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