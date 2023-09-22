Футболист попытался провезти в Россию колье стоимостью 2,5 млн рублей

У прилетевшего в Санкт-Петербург бразильского нападающего «Интернасьонала» Кастильо Валенсии Эдьера Альфредо конфисковали золотое колье с бриллиантами, сообщает телеграм-канал Mash.

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По информации источника, 22-летний футболист прилетел в Россию, чтобы пройти медосмотр для перехода в один из местных топ-клубов. Альфредо привез с собой и багаж, среди которого оказалось колье, стоимость которого превышает 2,5 млн рублей. Сотрудники аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге забрали ювелирное украшение у нападающего и провели с ним беседу, в ходе которой тот заявил, что элемент роскоши предназначен для его друга, выступающего за одну из российских команд.

Стоимость колье была определены экспертизой, назначенной ФТС России. В ходе проверки выяснилось, что материал, из которого изготовлено ювелирное украшение, относится к стратегически важным, то есть подлежащих к запрету транспортировки.

За нарушение закона бразильскому футболисту грозит до семи лет тюрьмы.

В Санкт-Петербурге есть только один российский футбольный топ-клуб – «Зенит». Однако трансферное окно в России закрыто, что делает невозможным переход Альфредо в петербургскую команду.