Капитан «Факела» высказался о положении команды в зоне вылета

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал «Матч ТВ», что не обращает внимание на положение команды в турнирной таблице чемпионата России, чтобы негатив не сказывался на работе.

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«Факел» в воскресенье в гостевом матче восьмого тура МИР РПЛ сыграл вничью с «Уралом» — 0:0. Эта игра стала первой под руководством главного тренера Сергея Ташуева, сменившего Вадима Евсеева. «Факел» с 5 очками занимает предпоследнее, 15 е, место в таблице РПЛ. В четверг воронежская команда по пенальти уступила «Оренбургу» в игре ФОНБЕТ Кубка России.

— Что изменил Ташуев за короткое время?

— У него совершенно другие требования, много что поменял. Он хочет играть в другой футбол, мы привыкаем, стараемся выполнять максимум, прислушиваемся к нему. Конечно, за короткий срок совместной работы невозможно привыкнуть, но мы постараемся как можно скорее воплотить все задумки.

— Какие основные изменения?

— Игровая схема. В тренировочном процессе теперь другие упражнения.

— С Евсеевым как попрощались?

— По человечески. Мы ему пожелали удачи, он – нам. Самое главное оставаться людьми. У тренера такая профессия, что отставки неизбежны. Возможно, кто то из нас, футболистов, тоже станет тренером, окажется в подобной ситуации.

— Турнирное положение «Факела» достаточно тяжелое. Как исправлять ситуацию?