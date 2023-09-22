Капитан «Факела» высказался о положении команды в зоне вылета

«Стараюсь не думать об этом, чтобы рутина не засасывала» — капитан «Факела» о месте команды в зоне вылета
Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал «Матч ТВ», что не обращает внимание на положение команды в турнирной таблице чемпионата России, чтобы негатив не сказывался на работе.
«Факел» в воскресенье в гостевом матче восьмого тура МИР РПЛ сыграл вничью с «Уралом» — 0:0. Эта игра стала первой под руководством главного тренера Сергея Ташуева, сменившего Вадима Евсеева. «Факел» с 5 очками занимает предпоследнее, 15 е, место в таблице РПЛ. В четверг воронежская команда по пенальти уступила «Оренбургу» в игре ФОНБЕТ Кубка России.
— Что изменил Ташуев за короткое время?
— У него совершенно другие требования, много что поменял. Он хочет играть в другой футбол, мы привыкаем, стараемся выполнять максимум, прислушиваемся к нему. Конечно, за короткий срок совместной работы невозможно привыкнуть, но мы постараемся как можно скорее воплотить все задумки.
— Какие основные изменения?
— Игровая схема. В тренировочном процессе теперь другие упражнения.
— С Евсеевым как попрощались?
— По человечески. Мы ему пожелали удачи, он – нам. Самое главное оставаться людьми. У тренера такая профессия, что отставки неизбежны. Возможно, кто то из нас, футболистов, тоже станет тренером, окажется в подобной ситуации.
— Турнирное положение «Факела» достаточно тяжелое. Как исправлять ситуацию?
— Понятно, подобное давит. Но я не обращаю внимание, потому что чем больше ты зацикливаешься на этом, тем сильнее это поглощает тебя. Надо получать удовольствие от футбола, играть, добиваться результата, а итог будет виден в конце сезона. Большой труд обязательно превратится в успех. А то, что было в прошлом году, никому уже не интересно, мы живем настоящим. Раньше я переживал, что мы находимся внизу таблицы, а сейчас стараюсь не думать об этом, чтобы рутина не засасывала, — сказал полузащитник «Матч ТВ».
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«Стараюсь не думать об этом, чтобы рутина не засасывала» — капитан «Факела» о месте команды в зоне вылета
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