Канчельскис выступил против вызова Дзюбы в сборную России ради рекорда

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Викторией ОХАПКИНОЙ оценил, стоит ли вызвать форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбу на товарищеский матч с Камеруном. Он состоится 12 октября в Москве.

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Дзюбе остался один гол, чтобы стать единоличным лучшим бомбардиром сборной России. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым. У них по 30 голов.

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Последний раз Дзюба играл за национальную команду на чемпионате Европы-2020 (прошел летом 2021 года) в матче против Дании.

– Стоит ли РФС попросить или даже заставить главного тренера сборной России Валерия Карпина вызвать Дзюбу на товарищеский матч с Камеруном, чтобы он получил возможность установить рекорд.

– Как это вы понимаете, чтобы ставить рекорды и просить кого-то, упрашивать... Может ему еще открыть ворота, чтобы он забивал в пустые постоянно? Давайте так может быть устроим? Что это за отношение?

Устанавливать рекорды надо, когда ты играл и был в основном составе сборной. Когда ты был в форме, тогда и устанавливай. Сейчас-то что?! Просить кого-то, упрашивать. Давайте еще попросим, чтобы Веретенникова вызвали в сборную. Что за идиотские мысли? Что это за идиотизм – давайте попросим, заставим. Надо играть в футбол, никого не надо заставлять. Все должно быть так, как есть.

– Ведь это же резко поднимет интерес к игре сборной России.

– Какой интерес? Интерес к нашей сборной поднимется только тогда, когда мы будем играть на чемпионате мира и чемпионате Европы, и будем проводить отборочные игры. Тогда будет интерес. Футбол – вид спорта номер один в мире, поэтому тут не нужен интерес, тут нужно играть и попытаться вернуться в европейский футбол.

– Как вы думаете, Дзюба не откажется, если ему все же придет приглашение из сборной России?