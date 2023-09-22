«Что за идиотские мысли?». Канчельскис выступил против вызова Дзюбы в сборную России ради рекорда
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Викторией ОХАПКИНОЙ оценил, стоит ли вызвать форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбу на товарищеский матч с Камеруном. Он состоится 12 октября в Москве.
Дзюбе остался один гол, чтобы стать единоличным лучшим бомбардиром сборной России. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым. У них по 30 голов.
Последний раз Дзюба играл за национальную команду на чемпионате Европы-2020 (прошел летом 2021 года) в матче против Дании.
– Стоит ли РФС попросить или даже заставить главного тренера сборной России Валерия Карпина вызвать Дзюбу на товарищеский матч с Камеруном, чтобы он получил возможность установить рекорд.
– Как это вы понимаете, чтобы ставить рекорды и просить кого-то, упрашивать... Может ему еще открыть ворота, чтобы он забивал в пустые постоянно? Давайте так может быть устроим? Что это за отношение?
Устанавливать рекорды надо, когда ты играл и был в основном составе сборной. Когда ты был в форме, тогда и устанавливай. Сейчас-то что?! Просить кого-то, упрашивать. Давайте еще попросим, чтобы Веретенникова вызвали в сборную. Что за идиотские мысли? Что это за идиотизм – давайте попросим, заставим. Надо играть в футбол, никого не надо заставлять. Все должно быть так, как есть.
– Ведь это же резко поднимет интерес к игре сборной России.
– Какой интерес? Интерес к нашей сборной поднимется только тогда, когда мы будем играть на чемпионате мира и чемпионате Европы, и будем проводить отборочные игры. Тогда будет интерес. Футбол – вид спорта номер один в мире, поэтому тут не нужен интерес, тут нужно играть и попытаться вернуться в европейский футбол.
– Как вы думаете, Дзюба не откажется, если ему все же придет приглашение из сборной России?
– У вас, журналистов, самое классное слово «если». Надо «да-да» «нет-нет». Не надо «если», надо жить, что есть. Не получилось у него тогда забить, и что мы его теперь, будем вызывать, тянуть за уши? Все эти «если» надо убирать. Все должно быть так, как есть. Захотят вызвать – вызовут, не захотят – не вызовут. Тема закрыта.