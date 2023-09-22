Мостовой оценил шансы «Динамо» и «Спартака» на победу в очном матче

«Обе команды к этой игре подходят в равных условиях, очки почти одинаковые, поэтому шансы 50 на 50. Формат Кубка смешивает результаты, и иногда не понимаешь, как сыграют команды. Вроде, «Спартак» вымучивает у «Сочи», а через три дня выигрывает в Нижнем. Также «Динамо»: где-то выигрывает, где-то нет», — сказал Мостовой.