Мостовой оценил шансы «Динамо» и «Спартака» на победу в очном матче
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что московские «Спартак» и «Динамо» имеют равные шансы на победу в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает ODDS.ru.
«Обе команды к этой игре подходят в равных условиях, очки почти одинаковые, поэтому шансы 50 на 50. Формат Кубка смешивает результаты, и иногда не понимаешь, как сыграют команды. Вроде, «Спартак» вымучивает у «Сочи», а через три дня выигрывает в Нижнем. Также «Динамо»: где-то выигрывает, где-то нет», — сказал Мостовой.
«Спартак» и «Динамо» сыграют 23 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После восьми проведенных матчей «Динамо» располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. «Спартак» занимает шестую позицию, заработав 13 баллов.